Lüks makam aracı satılıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, AK Parti adayı olan Dr. Ali Kamil Soyuak, seçim sürecinde, 3 dönemdir belediye başkanı olarak görev yapan rakibi CHP'li Mustafa Özacar'ın kullandığı lüks makam aracını satma sözü verdi. Seçimi kazanınca, verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçen Soyuak, piyasa değeri 4 milyon TL olan 2021 model 119 bin kilometredeki Audi A6 marka lüks makam aracıyla ilgili satış ilanı verdi.Satış süreci çerçevesinde son olarak belediyeden yapılan açıklamada, "Söz verdik, satıyoruz. Belediyemize ait Audi A6 marka makam aracımızı, açık artırma yöntemi ile satıyoruz. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız, Gelibolu Belediyesi Kent Hizmetleri A.Ş.'den teminat bedelini yatırarak şartname alabilirler" denildi. Satış ihalesi, 13 Haziran Perşembe günü saat 13.30'da Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.Bir süre önce belediyenin makam aracı ve kendisine ait Togg ile fotoğraf çektiren Soyuak, "Kıymetli hemşerilerim; seçim sürecinde sizlere, belediyemize ait lüks makam aracını satacağımızın sözünü vermiştim. Belediyemizin borcunu da sizlere duyurmuştuk. Makam aracının satışını en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu kadar borcumuz varken başka bir makam aracı almayı da doğru bulmuyorum. Şimdilik şahsıma ait olan Togg marka aracımı makam aracı olarak kullanmaya devam edeceğim" ifadelerine yer vermişti.