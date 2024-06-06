Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına sosyal medyada propaganda ve eylemlerde bulunan 12 şüpheliyi belirledi.

Ekipler, açık kaynak araştırmaları neticesinde şüphelilerin sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları, il içerisinde örgüt adına faaliyet yürütme çalışmalarının olması ve daha önceden YPG Terör Örgütü içerisinde örgütsel eylemlere katıldıkları tespit etti. Edinilen bilgiler doğrultusunda il merkezinde ve Tarsus ilçesinde, İ.B., F.A., Z.M., S.B., M.M., M.H. ve M.T., M.S., R.B., İ.K., İ.Y. ve S.Y. isimli 12 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, yakalanan 12 şüphelinin işlemleri Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.