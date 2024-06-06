Onat Tüneli Mağdurlarına tebligat şoku

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak ve kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Buca Onat Tüneli İnşaatı, Konak ilçesine bağlı Saygı, Mehmet Akif ve Atamer Mahallelerindeki ev ve işyerlerinde çatlaklara neden oldu. Yaşadıkları tedirginliğe son vermek amacıyla gözü kulağı yetkililerde olan mahalle sakinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Tehlikeli Yapı Komisyonu tarafından yapılan tebligatla ikinci şok yaşadı.

"BOŞALTIN"

Mehmet Akif Mahallesi 2725 sokakta bulunan evinin taşıyıcı kolonları ve kirişlerindeki derin çatlaklar yüzünden 31 Mayıs 2024 tarihli tebligatla can ve mal güvenliği açısından riskli görülen evlerinin boşaltılması istenen vatandaşlardan Savaş Keleş; "Kimse ilgilenmiyor. İzmir depreminde bir bardağımız bile kırılmazken şimdi evimiz başımıza yıkılıyor. Şimdi de bize evlerinizi boşaltın diye tebligat göndermişler. Sorumlular nerede? Bize alternatif yer göstermeden, bizi evlerimizden mi çıkaracaklar?" sözleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.

TAKİPÇİSİYİZ!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da konuyla ilgili mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çatlak oluşan evlerde incelemelerde bulunan Çankırı, "Geçirmiş olduğumuz seçim dönemi boyunca söylediğimiz tek bir şey vardı. Bu şehirde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu. Maalesef yıllardır beceriksiz yönetimin yapamadığı Onat Tüneli'nin yıllarca bıçak usulü ile oyulmaya çalışırken, artık hızlandırmak amacıyla dinamitle patlatması sonucunda maalesef buradaki evlerimiz zarar görmüş durumda. Bu zararı karşılamayan üstlenmeyen ve karşılarında muhatap bulamadıkları bir yerel yönetimle karşı karşıya mahalle sakinlerimiz. Biz bunun takipçisi olacağız siz muhatap bulamasanız da her zaman devlet yanınızda arkanızdayız" mesajını verdi.

EXPO ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRDİ

Alternatif yer gösterilmeden vatandaşlara tebligat gönderilmesine, EXPO'nun 2026 yılına tamamlanamayacağı yönündeki açıklamalar üzerinden değerlendiren AK Partili Vekil Çankırı şöyle konuştu: "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Yeşildere'deki görüntünün İzmir'in protokol yoluna yakışmadığını defalarca açıkladık. EXPO'nun Yeşildere alanı üzerindeki adresinin yanlış olduğunu burada acilen kentsel dönüşümün ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladık. Ancak gelin görün ki art niyetli siyasi zihniyetin attığı her adım bu kente zarar vermekte ve sonraki mağduriyetlere sebep olmaktadır. Eğer Yeşildere bölgesi bugün kentsel dönüşüm planında dahil olsaydı şimdi dinamitle evlerini başına yıktığınız mahalle sakinler etap etap buraya taşınabilir zararları giderildikten sonra da yine evlerine kavuşurlardı. CHP gibi sadece makyaj projelerle vaatlerde bulunan ardından da iki kazma kürekle proje başlatan, sonunda işin içinden çıkamadığı için türlü bahanelerle mağduriyetlere neden olan bir anlayış İzmir'e ve İzmirlilere çok şey kaybettirmektedir." İfadelerini kullandı.