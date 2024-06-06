Onaylı randevu sistemi rahatlattı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor" dedi. Önceden İstanbul'un en kritik il durumunda olduğunu kaydeden Koca, "Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz" dedi.