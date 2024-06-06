Son dakika: Başkan Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaret tarihi netleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti.

TARİH BELLİ OLDU



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Özel görüşmenin saat 16.00'da başlayacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İADE-İ ZİYARET

2 Mayıs'ta Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmişti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüştü. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

Başkan Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN 9 HAZİRAN SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını vermişti.