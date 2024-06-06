Tarihin en büyük anlaşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza törenine katıldı. Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de milli davamızdır" dedi. Üstel, "Yaklaşık 16 milyar Türk Liralık proje desteğini ve hibeyi içeren Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belki de tarihin en büyük protokolü olmuştur" dedi.