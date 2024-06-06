Terör ile siyaset bir arada olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Farklı kategorilerde ödüle layık görülen kurumları ve medya mensuplarını tebrik eden Erdoğan, yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Terörle demokrasi bir arada bulunmaz. Sırtını elinde kalaşnikof olana, molotof olana, bomba olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz. Hukukun, kanunun ve demokrasimizin kırmızı çizgilerine riayet eden meşruiyetten sapmayan herkes şayet yasal bir engeli yoksa elbette bu ülkede özgürce siyaset yapabilir. Biz de bugüne kadar meşru siyasete söz söylemedik.Yargının Hakkâri'yle ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Bunlar ne yaptı? Hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Burası hukukun islediği Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur. Orada elinizde pankartlarla, tekme yumruk saldırmanın size kazandıracağı hiçbir şey yok.Sivil ve demokratik siyasetin zemininin güçlenmesi için pek çok adım attık. Ancak bölücü örgütün siyasetteki aparatları vasıtasıyla milli iradeye pusu kurmasına da izin vermedik. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi, demokrasisinin kundaklanmasına göz göre göre müsaade etmez, etmeyeceğiz. Eğer adaylarınız herhangi bir gayrimeşru, gayri yasal işlemlere girmediyse, katılmadıysa onlara söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Ama gayri yasal işler yaptıysa bizler de yasaları işletmek durumundayız ve işletiriz. Hakkâri şimdi bunun ilk adımı olmuştur. Şu anda hukuk da gereğini yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir.Muhalefet partileri koro halinde bilindik ezberleri tekrarlamak yerine terörsiyaset ilişkisini sorgulamalı, Kandil güdümlü siyasetin Türk demokrasisine verdiği zararların ortadan kaldırılmasına odaklanmalıdır. İlla bir tepki gösterilecekse hukuk çerçevesinde uygulanan idari tedbirlere değil Kandil'in belediyelere çökme girişimlerine gösterilmelidir. Bazıları çıkmış mecliste adeta terör estirerek belediyeler bizimdir naraları atıyor. Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Belediyeler sırtını Kandil'e yaslayanların hiç değildir. Belediyeler halkımızındır. Aziz milletimizindir.Anadolu yayıncılarının vicdanlı ve ilkeli tutumlarını, Gazze'deki katliamda da aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini memnuniyetle takip ediyorum. Müslümanlığımızla birlikte insanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek, Filistin halkına karşı insani görevimizdir. Vicdanı kurumayan hiç kimse böyle zulme suskun kalamaz. Siyasi hayatımızın tüm aşamalarında Anadolu yayıncılığının yanında olduk. Bundan sonra da size sahip çıkmayı sürdüreceğiz.Yılın Anadolu Vefa Ödülü merhum SABAH Gazetesi yazarı Mehmet Barlas'a verildi. Ödülü Mehmet Barlas adına oğlu Cemil Barlas aldı. Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas da törene katıldı.Başkan Erdoğan eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 40 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 31 Mart yerel seçimlerinde alınan kötü sonuçların ardından İyi Parti genel başkanlığından ayrılan ve uzun süredir basının önüne çıkmayan Akşener, sarıya boyadığı saçları ve yeni imajıyla da dikkat çekti. ANKARAYılın Anadolu Vefa Ödülü merhum SABAH Gazetesi yazarı Mehmet Barlas'a verildi. Ödülü Mehmet Barlas adına oğlu Cemil Barlas aldı. Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas da törene katıldı. Dünyada hakkın sesini duyurduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya küresi hediye edildi. Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür" şeklinde yanıt verdi.