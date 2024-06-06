Uyutmayın kısırlaştırın

Sokak Hayvanları Araştırması anketi yayınlandı. Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 275 kişiyle yaptığı Sokak Hayvanları Araştırması yayınlandı. İki yıl önce de yapılan araştırmaya göre sokak hayvanları ile ilgili vatandaşların tepkilerinde artış gözlemlendi. Araştırmada sokak hayvanlarını tehlikeli bulma oranı 2022'de yüzde 41.3 iken bu oran 2024 yılında 6.6 artış göstererek yüzde 47.9'a kadar yükseldi. Sokak hayvanlarının tehlikeli olup olmadığıyla ilgili fikri net olmayanların oranı ise yüzde 4.9'dan 3.7'ye geriledi.Araştırmada, insana saldıran köpeklere ne yapılacağı sorusuna ise 2022 yılında yüzde 40.5'i barınaklara bırakılmalı derken, 2024 yılında bu oran 42.4 oldu. Vatandaşların sokak hayvanlarının barınaklara bırakılması tercihinin ardından ikinci sırada ise 2022 yılında rehabilite edilmesi gerektiği belirtilirken, 2024 yılında bu cevabın yerini itlaf edilmeli/uyutulmalı cevabı geldi. Yapılan araştırmada "Sizce sokak hayvanları toplanıp barınaklara götürülmeli mi?" sorusuna ise yüzde 48.6'sı sokak hayvanlarının toplanıp barınaklara götürülmesi yönünde görüş belirtirken yüzde 46.1'i doğal hallerine bırakılması gerektiğini savundu. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması yönündeki cevaplarda ise artış gözlemlendi. 2022 yılında sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini savunanların oranı yüzde 67.2 iken 2024 yılında bu oran 74.8'e yükseldi.