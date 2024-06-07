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Giriş Tarihi: 7.6.2024 20:25

1 milyon kaçak sigara malzemesi ele geçirildi 9 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaçakçılık ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 milyon 22 bin 702 adet kaçak sigara malzemesi ele geçirirken 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1 milyon kaçak sigara malzemesi ele geçirildi 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya, Keçiören ve Gölbaşı ilçelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda; 9 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda; 1 milyon 21 bin adet doldurulmuş makaron, bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 100 adet elektronik sigara, 2 adet elektronik sigara cihazı olmak üzere 1 milyon 22 bin 702 adet kaçak malzemenin ele geçirildiği öğrenildi

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1 milyon kaçak sigara malzemesi ele geçirildi 9 gözaltı
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