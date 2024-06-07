1 milyon kaçak sigara malzemesi ele geçirildi 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya, Keçiören ve Gölbaşı ilçelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda; 9 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda; 1 milyon 21 bin adet doldurulmuş makaron, bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 100 adet elektronik sigara, 2 adet elektronik sigara cihazı olmak üzere 1 milyon 22 bin 702 adet kaçak malzemenin ele geçirildiği öğrenildi