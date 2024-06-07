Adalet Bakanı Tunç Bolu’da Tatvan Belediyesi hakkında konuştu

Bakan Tunç, Bitlis Tatvan'da DEM partili Mümin Erol belediye başkanı seçildikten sonra makam odasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesi üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma hakkında açıklama yaptı.

HERKES ANAYASA VE KANUNLARA BAĞLIDIR

Bakan Tunç; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğunu, hukuk devletinde kurallar ve anayasa olduğunu söyleyerek, " Herkes anayasaya ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla herkes bu kurallara uymak mecburiyetindedir. Ülkemiz 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyor ve bu uğurda bölücü terör örgütüyle mücadelede çok büyük bedeller ödedik. Şehitler verdik. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının önünde en büyük engel maalesef bölücü terör örgütü oldu ve terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu anlamda, milletçe terörle mücadele konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. " dedi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİ BOZAN DAVRANIŞLARDAN KAÇINMALIYIZ

Açıklamalarına milletin oylarıyla seçilenlerin, demokratik siyaset yapmak isteyenlerin, gerek parlamentoda, gerek yerel yönetimlerde bu konuda milletin birlik ve beraberliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmak durumunda olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç , "Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin kameralar eşliğinde bir takım beyanlar kullanılarak indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hakarettir, hem de milletin birliğin, beraberliğini bozmaya yönelik bir tutum ve davranıştır. Cumhuriyet savcılarım eğer bir suç unsuru görürlerse zaten bağımsız ve tarafsız yargı olarak soruşturma açıyorlar. Tatvan'da da böyle bir soruşturma açılmıştır. Bu tutum ve davranışlara, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu tür eylemlere fırsat vermemek lazım ve herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım." diye konuştu.