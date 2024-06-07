AK Parti’den CHP’ye Tel Aviv tepkisi: Açık çağrımızdır! Derhal son verin

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımı hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İsrail'in Tel-Aviv kentinin kardeş şehir olmasına tepki gösterdi. Gündemin ve vicdanların en önemli konularından birisinin Filistin meselesi olduğuna dikkat çeken Saygılı: "Filistin, "İsrail Terör Devletinin" Siyonist sapkın emelleri doğrultusunda sistematik bir katliama, planlı bir soykırıma uğruyor. Küresel gelişmeler ışığında görüyoruz ki son olarak Slovenya ile Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'ye ulaştı. Temennimiz bu sayının daha da artması, tanıyan ülkelerin İsrail caniliğine sesini yükseltmesi ve küresel bir yaptırımla Siyonist caniliğin son bulmasıdır. Cumhurbaşkanımızın "küresel barış diplomasisi liderlik vizyonuyla" sergilediği irade ve cesur duruş, vicdan sahibi toplumlar için örnek teşkil etmelidir. İzmir, tıpkı tüm Türkiye'nin olduğu gibi Gazze halkının haklı mücadelesinin yanındadır." diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE TEKLİF SUNACAĞIZ

"Hal böyleyken; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda Tel-Aviv ile birbirini kardeş şehir ilan etmiş olması yeniden ele alınmalı ve bu kâğıt üzerinde anlam ifade eden safsataya acilen son verilmelidir." Diyen Saygılı: "İzmir, masum sivilleri ve günahsız yavruları katleden bir devletin ya da şehrin kardeşi olamaz, olmamalıdır. İzmir'in yanı, hamile kadınların, yaşlı sivillerin sığındığı kamplara gece yarısı ölüm bombaları kusan katillerin safı değildir. Bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerine kamuoyu önünde çağrımı yapmak istiyorum; "Bu onulmaz ayıbı üzerinizde tarihi bir utanç olarak taşımaya son veriniz!" Bir avuç katliamcı Siyonist sizin kardeşiniz ise de bunu yüreklice kabul edip bu gerçeği İzmir ve İzmirliyle paylaşınız. Yok eğer safınız masum, mazlum ve mağdur Gazze halkıysa bunu da çekinmeden yüreklice ifade ediniz. Bu gelişmeler ışığında, ilk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında; "İzmir'in Tel-Aviv'le olan sözde kardeşliğinin sona vermesi ve Gazze'nin tüm ilçelerimizce kardeş şehir ilan edilmesi için" AK Parti grubu olarak teklifimizi sunacağız." dedi.

UTANÇ VE ŞEREF ARASINDAKİ FARKLI BİLENLER İÇİN TABLO BU KADAR NETTİR

Sözlerine, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticileri; İzmir halkı, tarih ve maşeri vicdan karşısında tercihini yapacaktır" diye devam eden Saygılı: "Ya katil Netenyahu ve psikopat cani çetesiyle kardeşliklerini perçinleyecekler ya da Gazze'nin halkına şerefli bir selam göndereceklerdir. Utanç ve şeref arasındaki farkı bilenler için tablo bu kadar nettir." diye konuştu.