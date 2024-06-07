Başkan Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebedi aleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.
Ebedî âleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. pic.twitter.com/dJFyYGVeVa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2024