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Giriş Tarihi: 7.6.2024 13:47

Başkan Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

İHA
Başkan Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebedi aleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Mevlana İdris Zengin paylaşımı
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