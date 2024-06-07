Diyarbakır’da dev ‘Narko-Terör’ operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hani ve Kulp İlçeleri kırsalında, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör" operasyonu yapıldı.

Operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök kenevir bitkisi ve 50 bin kök skunk bitkisi olmak üzere 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi imha edildi.

Operasyonda, 41 kilogram toz esrar ve 30 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 71 kilogram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, kenevir ve skunk bitkilerinden numune alındıktan sonra olay yerinde imha edildi.