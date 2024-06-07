Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov ile görüştü

Alekberov'un bu sene Bakü'de düzenlenecek olan 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı hakkında bilgi verdiği görüşmede Emine Erdoğan'ın BM ile Türkiye'de yürüttüğü çevre çalışmaları ve Haydar Aliyev Vakfı arasında iş birliği imkanları ele alındı. Görüşmede Alekberov 11-12 Kasım Liderler Zirvesi döneminde Türkiye ile ortak etkinlikler yapmak isteğinden bahsetti.

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Emine Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alekberov ile İstanbul'da bir araya geldik. Haydar Aliyev Vakfı'nın çalışmaları ve Bakü'de düzenlenecek olan 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı hazırlıkları hakkında bilgi aldım. Zirveye dair iş birliği alanlarımızı değerlendirdik. Tüm dünya liderlerini iklim temasında buluşturan bu önemli zirveye Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacak olmasından duyduğumuz mutluluğu bir kez daha ifade ettim. Türkiye olarak, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın daima yanındayız.