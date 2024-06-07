Firari hükümlü Frankfurt’ta yakalandı: Gambiya vatandaşlığı Taşdelen’i kurtaramadı

İstanbul'dan Isparta'ya giden Atlasjet yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) uçağının 2007 yılında düşmesinden sorumlu tutulan bir firari hükümlü daha yakalandı. Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık A.Ş. ortağı Yavuz Çizmeci'nin İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanıp tutuklanmasının ardından, şimdi de şirketin teknik müdürü İsmail Taşdelen, Frankfurt Havalimanı'nda gözaltına alındı.Uluslararası tutuklama emriyle aranan 56 yaşındaki Taşdelen'in Fas'ın Casablanca kentine uçmak istediği sırada yakalandığı açıklandı. Serbest kaldıktan sonra Gambiya'ya kaçan Taşdelen'in yakalanmamak için Gambiya vatandaşlığını aldığı, ancak buna rağmen kurtulamadığı bildirildi.SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre Taşdelen, 17 Mayıs günü gözaltına alındı. Alman polisi, Taşdelen'in Türkiye'ye iade edilmek üzere gözaltına alındığını bildirdi. Kazanın yaşandığı dönemde, uçağın teknik denetiminden ve pilot eğitiminden sorumlu olan İsmail Taşdelen, uçakta bulunan arızalı parçaları bilmesine rağmen uçuş izni vermekten suçlu bulunmuştu.Prof. Dr. Engin Arık ile 5 bilim insanının da aralarında bulunduğu 57 kişinin hayatını kaybettiği 2007'deki uçak kazasıyla ilgili açılan 20 sanıklı dava, yeniden yargılaması yapılan iki sanık hakkındaki hükmün onaylanmasıyla geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanmıştı.