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Giriş Tarihi: 7.6.2024 19:57

İstek parça saldırısında çarpıcı gelişme: Vurulan kişi bakın kim çıktı!

İstanbul Beşiktaş Levent’te bir eğlence mekanında istek parça tartışmasında kovulan bir şahıs, arkadaşın aracını silahla gasp edip mekana kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda 3 kişi yaralandı. Kasıklarından vurulan kişinin ise yakın zaman işlenen Beşiktaş Çarşı’daki cinayette adı geçen işletmeci Cengiz A. olduğu ortaya çıktı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstek parça saldırısında çarpıcı gelişme: Vurulan kişi bakın kim çıktı!

Olay, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Levent'teki bir mekanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir mekana gelen Zeynel B. (25), istek müzik talebinde bulundu. Ancak müzik açılmayınca Zeynel B. ile mekan sahipleri arasında tartışma çıktı.

BALDIRINDAN, TOPUĞUNDAN VE KASIĞINDAN VURDU!

Taşkınlık çıkartan Zeynel B. bunun üzerine dışarıya çıkartıldı. Yaşananların ardından Zeynel B., arkadaşı Abdullah D.'ye (31) silah doğrultarak aracını gasp etti. Şahıs ardından Abdullah D.'nin aracıyla mekanın önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırı sonucu mekanın önünde duran müşteri Ümit Y. (30) baldırından, Abdullah Ü. (28) topuğundan, Cengiz A. (44) ise kasıklarından yaralandı. Saldırgan ardından araçla kaçarken, yere savrulan yaralılar için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında Şişli Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

17 KOVAN BULUNDU

Öte yandan olay yerinde çalışma yapan polis 17 adet kovan ele geçirirken, işletmeye ise bir adet isabet olduğu görüldü. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kimliğini kısa sürede tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hem saldırganların hem de yaralıların emniyette birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

ÇARŞIDAKİ CİNAYETTE ADI GEÇMİŞTİ

Öte yandan kasıklarından vurularak yaralanan işletmeci Cengiz A.'nın, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda yaşanan ve Sertan Taylan Hayal'in (24) öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili gözaltına alındığı ardından da çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı. Bugün yaşanan saldırıda ise Cengiz A.'nın tesadüfen vurulduğu bilgisine ulaşıldı.

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İstek parça saldırısında çarpıcı gelişme: Vurulan kişi bakın kim çıktı!
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