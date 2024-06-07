İstek parça saldırısında çarpıcı gelişme: Vurulan kişi bakın kim çıktı!

BALDIRINDAN, TOPUĞUNDAN VE KASIĞINDAN VURDU!

Taşkınlık çıkartan Zeynel B. bunun üzerine dışarıya çıkartıldı. Yaşananların ardından Zeynel B., arkadaşı Abdullah D.'ye (31) silah doğrultarak aracını gasp etti. Şahıs ardından Abdullah D.'nin aracıyla mekanın önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırı sonucu mekanın önünde duran müşteri Ümit Y. (30) baldırından, Abdullah Ü. (28) topuğundan, Cengiz A. (44) ise kasıklarından yaralandı. Saldırgan ardından araçla kaçarken, yere savrulan yaralılar için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında Şişli Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.