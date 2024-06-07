KADEM’den Gazze için hayır çarşısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), bombaların, açlığın ve susuzluğun ortasında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı için "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyasını hayata geçirmek kolları sıvadı. Kampanyanın ilk adımı olarak Gazze'ye Kardeş Payı: Hayır Çarşısı, 7-8-9 Haziran tarihlerinde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde açılacak. 40'ın üzerinde markanın katkılarıyla kurulacak stantlarda, tekstil, ev araç gereçleri, aksesuvar gibi ürünlerin satışında toplanacak bağışlar, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın yardım gemisi ile Gazze'ye ulaştırılacak.