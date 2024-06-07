Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sosyal Medya Platformları" üzerinden yapılan sanal devriye çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, N.A. isimli şahıs, yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda yakalanan N.A isimli şahsın emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlarca tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

Erzincan İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada; vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yaptığımız operasyonlara aynı kararlılıkla devam edilecek olup, terör örgütlerinin sahada olduğu gibi sanal ortamlardaki faaliyetlerine de göz açtırılmayacaktır" denildi.