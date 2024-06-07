Tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor 67 adet tarihi eser ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimahalle ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlediği operasyon düzenledi. Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı aramada; 67 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma, Grek ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ekipler tarafından titizlikle sürdürülürken, ele geçirilen sikkelerin asıl nitelik ve değer tespitinin Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.