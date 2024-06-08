AK Partili Saygılı’dan CHP’ye yaylım ateşi: İzmir’i belediye baronlarına bırakmayacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kent gündemini değerlendirmek amacıyla il başkanlığında basın mensupları ile bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme gelen 'eş-dost kadrolaşması' iddialarını değerlendiren Saygılı, "1 Nisan'dan bu yana İzmir'de belediyecilik hizmetleri konusunda cereyan etmesinden son derece rahatsız olduğumuz bazı olaylara şahitlik ediyoruz. CHP'li belediye başkanları koltuklarına oturduğu günden bu yana İzmir halkı hizmet bekliyor. Peki belediyeler ne yapıyor? Dizlerine kadar nepotizm içinde bir keyif devri inşa ediyorlar. Bakınız; İzmir ihmal etmeye, İzmir üzmeye, İzmir hizmetten yoksun bırakılmaya gelmez! Vatandaş hizmet belediyeciliği bekliyor, CHP hezimet belediyeciliği sunuyor. Tabirimi mazur görünüz ama İzmir'de CHP belediyeciliği; akraba ve akbaba belediyeciliğine evrilmiş durumdadır. Adeta belediyelere bir akrabalarıyla üşüşerek İzmir'in kaynakları ranta dönüşüp CHP politik bürosunun cebine girmekte, halk hizmetsizlik sarmalında feryat etmektedir. İzmir bir avuç CHP eliti ve belediye baronları tarafından sömürülecek kadar sahipsiz bir şehir değildir. AK Parti kadroları olarak her bir belediye başkanımız, ilçe ve büyükşehir meclis üyemizle demokratik ölçülerde ve hukuk dairesinde göğüs göğse mücadelemizi sürdürerek İzmir'in hakkını koruyacağız. Yandaşlarına bol kepçe, işçiye memura 3 akçe diyen nepotik CHP belediyeciliğini İzmir'in kara talihi olmaktan çıkaracağız" dedi.