Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden FTI dünya genelinde operasyonlarını durdurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'nın dünya genelinde operasyonlarını durdurma kararının Türkiye etkisini açıkladı.

FTI grubunun Türkiye kanadındaki etkisini azaltmak için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, alınan karar sonrası bakanlık tarafından mağduriyet yaşanmaması için alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı: "Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan FTI grubu, 4 Haziran itibariyle operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı almıştır. Bakanlığımızca oluşturulan kriz masası, bu durumun ülkemize olan etkilerini minimize etmek için hızlı bir şekilde harekete geçmiştir.

İlk olarak, ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet yaşanmadan ve büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde organize edilmiştir. Bu süreçte yapıcı bir şekilde yaklaşan ve iş birliği yapan başta FTI Türkiye çalışanları olmak üzere, konaklama tesisleri, transfer şirketleri, hava yolu firmaları ve kamu görevlilerine teşekkür ederiz.

FTI BÜNYESİNDEKİ 400 BİN ZİYARETCİ REZERVASYONUNU TÜRKİYE YÖNLENDİRİLMESİ İÇİN TUR OPERATÖRLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İkinci olarak, FTI bünyesinde bulunan ve ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle ülkemize yönlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, firmaya atanan kayyum heyeti ve bu rezervasyonlara talip olan, aralarında Türk kökenli operatörlerin de bulunduğu Almanya'nın önde gelen tur operatörleri ile görüşmeler tamamlanmıştır. Dün itibariyle de Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ek olarak yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyası başlatılmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları büyük oranda gerçekleşmeye devam etmektedir.

BORÇLAR VE ALACAKLAR KONUSU MUTABAKATLA ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Üçüncü olarak, firma yetkilileri, Türkiye genelinde işletmelerden olan alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan etmektedirler. Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir."

"7 MİLYON ALMAN ZİYARETCİ HEDEFİNİ YAKALAŞYACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUZ"

Ersoy, "Sonuç olarak, krize tatilde yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması ve tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı öngörmekteyiz. Sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.