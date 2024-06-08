Ankara’da metro istasyonlarını su bastı ulaşım durdu: Başkentte olması beklenen Mansur Yavaş, İstanbul’da toplantıya katıldı!

Başkent Ankara'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, bugün etkisini artırarak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kent genelinde su baskınları ve göle dönen yollar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uyarılara rağmen dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmurun şiddetiyle birlikte araçlar adeta suda yüzer hale gelirken, vatandaşlar metrolarda mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin de yetersiz olduğu görülürken vatandaşlar bir şekilde canlarını kurtarmaya çalıştı. Ankara – Ayaş, Törekent yolu sular altında kaldı. Vatandaşlar duruma isyan etti, yoldaki giderlerin hiç birinin çalışmadığı ve sel sularının tahliye edilmediği görüldü.

METROYU SU BASTI SEFERLER İPTAL

Öte yandan alt yapıdaki yetersizlik nedeniyle işler oldukça zorlaştı. Metroları su basarken seferler aksadı. Ankara'nın birçok noktasında su basmasıyla birlikte, yaşanan kaos ve hasarın boyutu gün geçtikçe artıyor. EGO Genel müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Değerli Vatandaşlarımız, Ankara'da meydana gelen yoğun yağmur yağışı sonucunda bazı istasyonlarımızda su seviyeleri normal değerlerin üzerine çıkmıştır. Su tahliye çalışmaları halen devam etmekte olup, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB - Eryaman 5 istasyonları arasında hizmet verilemeyecektir. Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, Metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz."

"MİLLETİ KİMSESİZLİĞE TERK EDEN YAVAŞ İSTANBUL'DA"

Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Gök gürültülü sağanak, iş yerlerine su basmasına neden oldu. Ankara halkı, bu felaket anında Yavaş'ın yanlarında olmasını beklerken, Mansur Yavaş'ın İstanbul'daki toplantıya katılması tepkilere neden oldu. Şehrinin acil ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gereken bir zamanda, sorumluluk örneği sergilememesi belediye başkanının kriz yönetimine olan güvensizliğini artırdı.

ABB ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPMIYOR

Yetkililer, alt yapı çalışmalarının yetersizliğini gündeme getirirken, halk ise benzer felaketlerin önüne geçilmesi için daha etkin önlemler alınmasını talep ediyor. Ankara'nın sel felaketi sonrası toparlanma süreci uzun ve zorlu olacak.