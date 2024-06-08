Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını indiren DEM’li Başkan’a soruşturma

Bitlis'te 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Tatvan'da DEM Parti'den belediye başkanı seçilen ve görevi devraldıktan sonra makam odasında duvarda asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indiren Mümin Erol hakkında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatıldığı belirtildi.