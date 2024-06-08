Erdemli’de orman yangını

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Fakılı Mahallesi sınırlarında Kızılçam ormanlarında gece saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ile birlikte 30 kişilik personel sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de takviye olduğu yangına müdahale edildi. Tüm ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanında zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan ilçede Çiriş ve Arpaçbahşis Mahalleri'nde bahçelerde çıkan yangında ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.