Erdoğan’dan edebiyatın 3 usta ismi için mesaj: Hasretle yâd ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç'un 12., Cahit Zarifoğlu'nun 37'nci vefat yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki müstesna ismi, dava ve gönül insanı iki güzel adam Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıldönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Çocuk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in vefatının ikinci yılı için de bir mesaj yayımlayan Erdoğan, "Ebedi âleme irtihalinin 2'nci yıldönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin" ifadelerini kullandı.ŞAİR ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 37. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla yâd edildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri ile Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Törene katılan yayıncı Ali Kemal Temizer, "Cahit Zarifoğlu kendi kozasını ören bir ipekböceği gibiydi" dedi.