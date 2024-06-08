’İhtiyaç yok’ diyerek işçi kıyımı yapmıştı: Cemil Tugay yeni personel almak için harekete geçti!

ALINACAKLAR ZATEN BELLİDİR

Belediyenin bir taraftan eleman çıkarırken diğer yandan tasarruf genelgesine rağmen sekreter ve büro elemanı almak istemesi tepki çekti. Bazı çalışanlar, "Belediyenin her yeri sekreter ve büro elemanı kaynıyor. Amaç burada bazılarını adrese teslim bir şekilde işe almak. İlan falan hepsi göstermelik. Bu kadar insanı işten çıkarırken böyle bir eleman alımına gitmelerinin başka hiçbir anlamı yok. Bir de çıkarılanlara ihtiyaç duyarsak işe ilk sizi alacağız diye yalan söylüyorlar" yorumları yapıyor.