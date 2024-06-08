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Giriş Tarihi: 8.6.2024 11:46

İstanbul’da darbe girişiminde bir kişiyi şehit eden FETÖ’cü yurt dışına kaçarken İzmir’de yakalandı

İstanbul’da 15 Temmuz FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. 200 yıl hapis cezası yargılanan Çiftçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İstanbul’da darbe girişiminde bir kişiyi şehit eden FETÖ’cü yurt dışına kaçarken İzmir’de yakalandı

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi'nin ilçede olduğu bilgisini aldı. Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten polis, Çiftçi'nin bir adreste saklandığını saptadı. Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis, savcılık talimatı ile Çiftçi'yi operasyonla gözaltına alındı. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 200 yıl hapis cezasıyla yargılandığı öğrenilen Çiftçi, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da darbe girişiminde bir kişiyi şehit eden FETÖ’cü yurt dışına kaçarken İzmir’de yakalandı
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