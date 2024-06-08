‘Kimseyi işinden etmeyeceğiz’ dedi sözünde durmadı

İstanbul'da Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısıyken 31 Mart yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı seçilen CHP'li Orhan Çerkez, seçim sürecinde "Hiç kimseyi aşından, işinden etmeyeceğiz" demesine karşın sözünde durmadı. Göreve gelince 19 belediye personelini işten çıkaran Çerkez, şimdi de 22 belediye çalışanını farklı yerlerde görevlendirerek mobbing uyguladı.AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Orhan Çerkez'in seçim öncesi yayınladığı bir videoyu paylaşarak, 19 personelin işten çıkarılması, 22 personelin haksız ve hukuksuz şekilde asli görev ve yerlerinin değiştirilmesi suretiyle mobbinge uğradığını ifade edip, "Sosyal denge tazminatının yükseltileceğine dair sözlerini de unuttular. Bırakın yükseltmeyi, mevcut sosyal denge haklarını dahi ödemiyorlar. Bakalım daha ne sözlerini unutacaklar. Haksız yere işten çıkartılan, mobbing uygulanan ve hakları ödenmeyen emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya ve süreci takip etmeye devam edeceğiz" dedi.