Madem işçi alacaktın niye kıyım yaptın

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, ilk etapta yerel seçime sayılı gün kala bir önceki başkan Tunç Soyer tarafından işbaşı yaptırılan 71 kişiyi kapı önüne koydu. Zamanla bu sayı 195'e çıktı. Büyükşehir ile iştiraklerinde örgütlü sendikalar Tugay ile görüşüp işten atılan işçilerin işlerine iade edilmesini talep etti.Sendikaların taleplerini geri çeviren Tugay, "Şu an ihtiyaç yok. Olması halinde işten çıkarılan arkadaşlara öncelik verilecek" dedi. Ancak Tugay, altına imza attığı işçi kıyımının üzerinden daha 2 hafta bile geçmeden Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketine büro elemanı ve yönetici asistanı alımı için harekete geçti. İŞKUR'da yayınlanan ilana göre şirket, yönetici sekreteri ve büro elemanı alımı yapacak. İZELMAN yönetici sekreteri olarak görevlendirmek üzere 1 kişi, büro elemanı olarak da 3 kişi alımı yapacak. İşe alımların devam edeceği belirtiliyor.Belediyenin bir taraftan eleman çıkarırken diğer yandan tasarruf genelgesine rağmen sekreter ve büro elemanı almak istemesi tepki çekti. İşten çıkarılanlar, "Madem personele ihtiyaç vardı bizi niye işten çıkardı" diyerek tepki gösterdi. Bazı çalışanlar ise, "Belediyenin her yeri sekreter ve büro elemanı kaynıyor. Amaç burada bazılarını adrese teslim bir şekilde işe almak. İlan falan hepsi göstermelik. Bu kadar insanı işten çıkarırken böyle bir eleman alımına gitmelerinin başka hiçbir anlamı yok. Bir de çıkarılanlara ihtiyaç duyarsak işe ilk sizi alacağız diye yalan söylüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.