Nevşehir’de oğlunu YKS sınavına yetiştirirken kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza Avanos Nevşehir karayolunda meydana geldi. Oğlunu sınava getirdiği öğrenilen Fatma Hasta kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri tarafından kazada yaralanan araç sürücüsü Fatma Hasta ve üniversite sınavına girmek için Nevşehir'e gelmekte olan Mustafa Sinan Hasta ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araçtan çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlattı.