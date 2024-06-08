“Oto Yıkama” süsüyle uyuşturucu satılıyordu… Uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi Aşağı Dudullu Mahallesi'nde oto galeri ve oto yıkamacı olarak faaliyet yürütülen iki iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve iki adrese operasyon düzenledi. Farklı suçlardan beş kaydı olan ve uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen N.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; iki kilo 650 gram Marihuana maddesi, iki tablet halinde toplam 13 uyuşturucu hap, iki pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, beş mermi, 19 kartuş, bir havai fişek, bir hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı N.O. tutuklandı.