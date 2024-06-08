Son dakika | Uyuşturucu çetelerine yeni darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 elebaşı yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de "Kuyu-4" düzenelen operasyonlar da elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli yakalandı.
ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ
Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ülkemize ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri belirlendi.
UYUŞTURUCUDAN ELDE EDİLEN GELİR TİCARETE AKTARILDI
Örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan E.D. isimli şüphelinin özellikle Balkan ülkelerinden ülkemize getirilen skunk ve orta doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu tespit edildi. A.N., S.İ., E.Ş., L.T., Ö.A., T.A., M.A.A., İ.A., isimli yöneticilerin tüm saha operasyonlarını yönettikleri ve suç örgütünün ülkemiz ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilo uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları belirlendi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.
AVRUPAYA UYUŞTURUCU SEVKİYATI
Elebaşılığını İbrahim Kurtar'ın yaptığı ve ülkemizde "Kurtar" grubu olarak bilinen uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; başta ülkemiz olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda'da ele geçirilen 372 kilo eroinden sorumlu oldukları belirlendi. Bu kapsamda S.K., Z.K., E.P., M.T., M.T., isimli örgüt yöneticilerinin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları tespit edildi.
PARA KUMARHANELERDE AKLANDI
Elebaşılığını Aydın Razaki'nin yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; orta doğudan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı belirlendi. Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ecstasynin ise ülkemize sevk edilmesinden sorumlu olduğu, M.K., E.Y., V.C., T.D., isimli şahısların da aralarında olduğu suç örgütünün İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kilo eroin ve ülkemizde ele geçirilen 100 bin adet ecstasy sevkiyatını yaptıkları tespit edildi.
51 KİLO EROİN İLE YAKALANDI
Elebaşılığını Recep Özyıldız'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilo eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.
11 MİLYAR DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Ayrıca operasyonlarda toplam değeri 11 milyar Türk lirası olan; 200 adet taşınmaz malvarlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu. Operasyonlar sonucunda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.
"ZEHİR TACİRLERİ TEMİZLENECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.
Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4️⃣ ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2024
1️⃣ Mert (Orhan) Ünğan,
2️⃣ İbrahim Kurtar,
3️⃣ Aydın Razaki… pic.twitter.com/uOJKou0taU