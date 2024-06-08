Son dakika | Uyuşturucu çetelerine yeni darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 elebaşı yakalandı!

PARA KUMARHANELERDE AKLANDI

Elebaşılığını Aydın Razaki'nin yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; orta doğudan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı belirlendi. Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ecstasynin ise ülkemize sevk edilmesinden sorumlu olduğu, M.K., E.Y., V.C., T.D., isimli şahısların da aralarında olduğu suç örgütünün İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kilo eroin ve ülkemizde ele geçirilen 100 bin adet ecstasy sevkiyatını yaptıkları tespit edildi.