STK’ların hazırlıkları tamam

Kurban kampanyasını "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüten Türk Kızılay, Türkiye genelinde 41 aşeviyle günde 50 bin kişiye yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay, hijyenik şartlarda kesilen kurbanlardan elde edilen uzun ömürlü kavurma konserveleriyle hem gıda yardımları hem de aşevlerinde hazırladığı yemeklerle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak oluyor.İHH İnsani Yardım Vakfı, vekâletini aldığı kurbanları paylar halinde Türkiye dâhil 60 ülkedeki 3 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyor.