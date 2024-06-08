Türkiye’nin ilk ve tek millî ağ çözümü SD-WAN tanıtıldı

Türkiye'nin millî ve yerli ürünü ULAK Haberleşme, ticari faaliyet gösteren şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu sistemlerin ve yedek parçalarının üretimi, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak; eğitim, bakım ve destek hizmetini vermek amacıyla Savunma Sanayii Teknolojileri (SSTEK) tarafından 2017 yılında kurulmasının ardından ASELSAN ile HAVELSAN tarafından devraldı.

Kurum ve kuruluşlar, SD-WAN teknolojisi ile ağ yönetimini merkezi hale getirerek maliyetleri düşürüyor ve performansı artırıyor. Farklı bağlantı türlerini destekleyerek esneklik sağlayan bu teknoloji, trafiği optimize ederek uygulama performansını iyileştiriyor. Ayrıca, güvenlik özellikleri ile ağ güvenliğini artırıyor ve kesintilere karşı iş sürekliliğini sağlıyor. Bu sayede, çoklu şube yapıları ve uzaktan çalışma gibi modern iş gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılıyor.

Bu yenilikçi proje, merkezi yönetim, ağ soyutlama, ağ otomasyonu ve artırılmış siber güvenlik gibi kullanıcıları doğrudan etkileyen fonksiyonları içeriyor. Projenin hedefleri arasında, uç noktaların hızlı ve basit bir şekilde devreye alınması, merkezi kontrol ve erişim sağlanması, gelişmiş NFV (Ağ Fonksiyonları Sanallaştırması) sayesinde şebekede bütüncül bir siber güvenlik altyapısının oluşturulması ve hibrit iletişim için altyapı sağlanması yer alıyor. Şebekelerde taşınan kritik veriler, yüksek güvenlikli ve millî şifreleme algoritmalarıyla güvence altına alınıyor.

SD-WAN çözümü, ağ fonksiyonlarının sanallaştırılması, yazılım tabanlı müşteri uç cihaz yönetimi, fiziksel alt katman üzerinde çalışan sanal üst katman şebeke, IPsec tünelleme ile güvenli veri iletimi ve farklı overlay tüneller üzerinden yazılım tabanlı trafik yönetimi gibi birçok ileri teknoloji barındırıyor.

2019 yılında pazara çıkan ve ilk ticari satışı gerçekleştirilen SD-WAN, kamu, askeri kurumlar, servis sağlayıcılar ve özel iletişim altyapıları gibi farklı kullanıcı gruplarında kendini kanıtladı. Ülke genelinde yüzlerce noktada devreye alınarak hizmet vermeye devam ediyor. 2024 itibariyle saha kurulumu bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak hizmet vermeyi sürdürüyor.