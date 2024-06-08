Yatağan Belediyesi’nde davul krizi!

Ramazan sonrası belediyeye giderek ücretlerini talep eden davulcular, bütçe yetersizliği gerekçesiyle geri çevrildi. Belediye Başkanı Günay, ekibe yalnızca 20 bin lira ödeyebileceklerini, kalan miktarın daha sonra verileceğini belirtti. Bu teklifi kabul etmeyen davulcular ile Başkan Günay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Günay, seslerini yükselten ekibin dışarı çıkarılmasını istedi ve davulcular güvenlik görevlileri tarafından belediyeden çıkarıldı.

Olayın ardından Roman davulcular, Başkan Günay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda, Başkan Günay da makamına saygısızlık ve hakaret nedeniyle davulcu ekipten şikayetçi oldu. Davulcular ile Yatağan Belediyesi arasındaki bu gerginlik, mahkemede çözüme kavuşacak.

Ramazan davulcularının ekip başı Ceylan Kip yaptığı açıklamada, "Eski belediye başkanımız ile Sözleşme imzalayıp 5 yıldır ramazan ayında davul çalarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Yeni seçilen belediye başkanı Mesut bey makamında emeğimizi istediğimiz için bizi kovdu. Mağduruz, gerekli hukuk mücadelesini başlatmak için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hakkımız yedirmeyeceğiz" diye konuştu.