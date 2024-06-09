4 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin düzenlediği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı uyuşturucu operasyonunda yeni detaylara ulaşıldı. 4 farklı uyuşturucu şebekesi çökertildi. Operasyonlar elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli gözaltına alındı.Yakalananlar arasında Susurluk Kazası'nın kilit isimlerinden "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım adına geçmişte haraç topladığı iddia edilen "Tilki" lakaplı eroin kaçakçısı Selim Işık'nın da yer aldığı ifade edilirken, birçok soruşturmada adı geçen uyuşturucu kaçakçısı İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'nün de emniyete alındığı belirtildi.Ayrıca Geçtiğimiz yıllarda İran uyruklu firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde "Azmettirici" olmakla da suçlanan ve cezaevinden "Covid-19" salgını nedeniyle izinli olarak çıkan uyuşturucu kaçakçısı Mert (Orhan) Ünğan'ın eşi de gözaltına alındığı öğrenildi.Operasyonda en dikkat çekici isimi; 1996'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 'yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bir dönem "Yalnız yersen kustururlar" sözleriyle haraç istediği kişi olarak bilinen "Tilki" lakaplı Selim Işık oldu.Yeşil'in son görüştüğü kişilerden biri olarak bilinen Selim Işık'ın adı, eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın raporunda geçmişti. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mert (Orhan) Ünğan ile aynı dosya kapsamında yakalanan "Tilki" lakaplı eroin kaçakçısı Işık'ın çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.