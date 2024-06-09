CHP Kocaeli toplantısında gergin anlar: Milletvekilinin kuzeni tehdit etti!

DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÇAĞRISI

Arduç, konuşmasına devam ederek, "Biz buraya eleştirilerimizi yapmaya geldik. 1 haftadır köşelerinde beni kötü çocuk ilan eden, milletvekilimizi ipeklere sarmalayan birçok yazı okudum. Sanki takım elbise için iddiaya ben girdim, sanki ben Körfez'e sahip çıkmamışım, Gebze'ye ben aday çıkarmamışım. Ben burada disiplin kurulunu göreve çağırıyorum. Bir demeç ile basına kapalı toplantı hakkında konuşan milletvekilimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmalı."

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