Haberler Gündem Haberleri İstanbul’daki D-8 zirvesinden dünyaya mesaj: Derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı
Giriş Tarihi: 9.6.2024

İstanbul’daki D-8 zirvesinden dünyaya mesaj: Derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İstanbul’daki D-8 zirvesinden dünyaya mesaj: Derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı
Gazze konulu "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi. D-8 ülkeleri Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin dışişleri bakanları yuvarlak masa etrafında toplandı. Dışişleri Baknaı Hakan Fidan "İstanbul'dan Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz.




Gazze'deki bu katliamı gerçekleştirenler, bir gün hesap verecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bir ülkenin esiri olmaktan çıkmalı. Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka bir seçenek yoktur" dedi. Toplantının sonuç bildirisinde "Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.
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İstanbul’daki D-8 zirvesinden dünyaya mesaj: Derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmalı
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