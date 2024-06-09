Tüm dünyayı Filistinli kardeşlerimize yardıma davet ediyorum

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) 55 ilde hayata geçireceği "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen hayır çarşısını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyaret etti. Göktaş'a, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Göktaş ile Bayraktar burada kurulan stantları inceledi. Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzun gösteriyoruz. Dünyayı Türkiye gibi dimdik Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.