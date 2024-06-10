AK Partili İnan’dan Tugay’a ’el hareketi’ tepkisi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden işten atılan işçiler, Başkan Cemil Tugay'ın çalışma ofisinin önünde eylem yaptığı esnada Tugay, slogan atan işçilere eliyle tepki göstermişti. İşten atılan işçilerin geri alınması ile ilgili ise devreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel devreye girmişti.

KİMİN YAKININI HANGİ BELEDİYEDE İŞE KOYUYORSUN?

Diğer yandan yaşananlara ilişkin olarak AK Parti cephesinden tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı. İnan, "Haklarını demokratik şekilde arayan, tepkilerini hukuka uygun gösteren İzmirli emekçilere el hareketi yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, el hareketi yaparken telefonda kimin yakınını hangi belediyede işe koyuyorsun?" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM

İnan paylaşımında şu ifadelere ver verdi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü özel kalem müdürlüğüne getirdi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın kardeşi İbrahim Özçağdaş'ın Konak Belediyesi'nin medya birimine getirildi.CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın kızı Ecem Çapın, Bornova Belediyesi'nde Bilgi İşlem Müdürü olarak atandı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kız kardeşi Rahşan Polat, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde dün kurulan Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nün başına getirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediyenin en büyük şirketi, KARBEL şirketinin başına ise Belediye Başkan yardımcısı olan Burcu Uğantaş'ın eşi Koray Uğantaş'ı atadı. Geçmişte Karşıyaka ve İzmir il gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulunan Mustafa Evsen, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı önemli şirketlerden biri olan Kordelion A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak atandı. İzmir'in Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya'yı çalıştığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevine getirdi. İşte güya liyakatten bahseden, gençleri önemsediğini iddia eden CHP'nin aslında nasıl kendi içine kapanık ve haksız bir yönetim sistemi kurduğunun açık örnekleri. İzmir'deki belediyelerinde yaşananlar da bu zihniyetin en iyi ispatı."