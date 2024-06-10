AK Partili Saygılı’dan Özel’e tepki: Memleketçilik yapıp İzmir’le rekabet ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarını değerlendirirken İzmir ve Manisa seçimleriyle ilgili 'Manisa'nın poyrazı İzmir'i serinletti' ifadelerini kullandı. Özel'in açıklamalarına tepki gecikmedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Saygılı yaptığı paylaşımda: "Bir Genel Başkan düşünün ki memleketçilik yapıp sevimli görüneceğim diye, İzmir'le rekabet içine girmiş. İzmir'in politik tercihini, siyasi iradesini Manisa'yla yarıştırarak kendine İzmir ve İzmirli üzerinden sözde güç devşiriyor. Yine Özgür Özel, yine CHP yazık."