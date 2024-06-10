Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan davet etmişti! İlham Aliyev ile kritik görüşme: Neler masaya yatırılacak?
Giriş Tarihi: 10.6.2024 14:43 Son Güncelleme: 10.6.2024 14:59

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan davet etmişti! İlham Aliyev ile kritik görüşme: Neler masaya yatırılacak?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i havalimanında karşıladı. Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesi başladı. Hangi konular masaya yatırılacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan davet etmişti! İlham Aliyev ile kritik görüşme: Neler masaya yatırılacak?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i havalimanında karşıladı.

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapılmıştı:

Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarılmıştı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan davet etmişti! İlham Aliyev ile kritik görüşme: Neler masaya yatırılacak?
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