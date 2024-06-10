SON DAKİKA | Başkan Erdoğan davet etmişti! İlham Aliyev ile kritik görüşme: Neler masaya yatırılacak?

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapılmıştı:

Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanılmıştı.