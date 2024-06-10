Hacı adayları Türk hekimlerine emanet

Hastalanan hacı adayları Türk hekimleri tarafından tedavi ediliyor. Ortopedi servisinden, diş hekimliğine, çocuk kliniğinden yoğum bakıma kadar tam teşekküllü Diyanet Mekke Hastanesi'nde hastalanan Türk hacı adayları yalnız bırakılmıyor. Bu yıl ilk kez çölyak hastalarına özel diyet yemeği uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda 13 çölyak hacı adayına özel glütensiz yemekler hazırlanıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutsal topraklarda sağladığı sağlık hizmeti kapsamında 2024 yılı hac organizasyonunda 56 bin 555 hacı adayı muayene oldu.Diyanet Mekke Hastanesi, 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkeziyle Mekke'de hacı adaylarına sağlık hizmeti veriyor.Hastalıklarına ilişkin raporlarını sunan hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mutfağında özel menü hazırlanıyor.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de bulunan hacı adaylarına sağlık hizmeti veren Diyanet Mekke Hastanesi'nde 500'ün üzerinde sağlık personelinin görev yaptığını belirtti. Erbaş, tesisin tam teşekküllü bir hastane gibi çalıştığını söyledi. Erbaş, dün sabah itibarıyla 10 hacı adayının hayatını kaybettiğini açıkladı.Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Yalçın da Diyanet Mekke Hastanesi'nde bu sene ilk kez çocuk polikliniği açtıklarını söyledi.