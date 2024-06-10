İzmir Büyükşehir’de işten çıkarılan işçilerden ’sessiz eylem’ kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay göreve geldikten kısa bir süre sonra kapı önüne koyduğu işçilerle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı ile bir araya geldi. İzmir Sanat'taki başkanlık ofisinde gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan işçiler görüşmenin olumlu geçtiğini duyurdu.

CUMA GÜNÜ TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER

Başkan Tugay'ın kendilerinden süre istediğini belirten işçiler Cuma günü yapılacak ikinci görüşmeye kadar Egemenlik Evi önünde sessiz eylem yapacaklarını açıkladı. Başkan Tugay'la aralarındaki geçen diyalog hakkında açıklama yapan işçiler: "Başkan bizden süre istedi ve bu işi halledeceğini söyledi. Başkana 'genel müdürlerin kendisini yanlış yönlendirdiğini belirtip fazlalık personel olmadığımızı söyledik. Başkan görüşme sırasında bize ilaçlama personeline ihtiyaç olduğunu belirtti. Bizde kendisine işten çıkarılanlar işçilerden bir tanesinin ilaçlama biriminde çalıştığını aktardık. Bunun üzerine 'Gelsin hemen işe başlasın' dedi. Bizde Başkana bunu etmediğimizi belirtip 'İşten çıkarılan bütün arkadaşlarımız işlerine iade edilecek şekilde planlama yapalım' dedik. Başkan görüşme sırasında bizlere 'Sonbahara kadar bütçeleri toplayalım, sizleri değerlendireceğiz.' dedi. Görüşme sırasında ayrıca çok sayıda büro personeli alındığını belirtti. Temizlik biriminden örnek vererek 'Süpürgecilere ihtiyaç var.' dedi. Biz kendisinden yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi söz istedik, çifte bayram yaşayalım dedik ama başkan şu anda söz veremeyeceğini, durumu değerlendireceğini ifade etti." ifadelerini kullandı.

GÖZLER CUMA GÜNÜ YAPILACAK GÖRÜŞMEDE

Şimdi tüm gözler Cuma günü yapılacak ikinci görüşmeye çevrildi. Görüşmeden çıkacak sonuç eylemlerin bundan sonraki süreçte devam edip etmeyeceğini belirleyecek.