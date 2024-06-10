Polis memur Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar çetesinin soruşturması tamamlandı

Polis memuru Hakan Telli, 25 Ağustos'ta Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü. Polis memuru A.Y.Ç ise yaralanmıştı. Telli'yi şehit eden "Anacurlar" suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 30'u tutuklanmıştı.



İDDİANAME DÜZENLENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 51 şüpheli yer aldı. İddianamede Diyar Anucur'un ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "uyuşturucu madde ticareti", "silah ticareti" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hapisleri istendi.