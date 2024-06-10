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Giriş Tarihi: 10.6.2024 15:17 Son Güncelleme: 10.6.2024 15:20

Polis memur Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar çetesinin soruşturması tamamlandı

Polis Hakan Telli’nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Anucurlar suç örgütü üyeleri olan 30’u tutuklu 51 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Polis memur Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar çetesinin soruşturması tamamlandı

Polis memuru Hakan Telli, 25 Ağustos'ta Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü. Polis memuru A.Y.Ç ise yaralanmıştı. Telli'yi şehit eden "Anacurlar" suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 30'u tutuklanmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 51 şüpheli yer aldı. İddianamede Diyar Anucur'un ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "uyuşturucu madde ticareti", "silah ticareti" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hapisleri istendi.

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Polis memur Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar çetesinin soruşturması tamamlandı
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