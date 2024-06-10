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Giriş Tarihi: 10.6.2024 11:15

Sivas’ta KPSS evinde kalan FETÖ şüphelisi yakalandı

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan, KPSS çalışma evlerinde kalan ByLock kullanıcısı şahsı yakaladı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sivas’ta KPSS evinde kalan FETÖ şüphelisi yakalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup şahıslar tarafından örgütsel gizlilik esasında haberleşme ve irtibat amacıyla kullanılan ByLock isimli programını kullanan ve KPSS çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sivas’ta KPSS evinde kalan FETÖ şüphelisi yakalandı
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