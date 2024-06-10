Sivas’ta KPSS evinde kalan FETÖ şüphelisi yakalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup şahıslar tarafından örgütsel gizlilik esasında haberleşme ve irtibat amacıyla kullanılan ByLock isimli programını kullanan ve KPSS çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.