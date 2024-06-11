Asansöre sıkışan çocuk feci şekilde öldü

Adana'da 10 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Direk Turan Haskiro, tekstil atölyesindeki asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

ANNESİYLE İŞ YERİNE GELDİ

Olay merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki 32007 sokakta bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre; anne Sefa Hakiro, 10 yaşındaki oğlu Ahmet Direk Turan Hakiro ile sabah saatlerinde çalıştığı atölyeye geldi. Anne Hakiro, çalışmaya başladığı sırada küçük çocuk iş yerinde tur attıktan sonra asansöre bindi.

SIKIŞARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Bindiği asansörün kabiniyle duvarın arasında sıkışan küçük Ahmet çığlık atarak yardım istedi. İşçilerin durumu fark etmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.