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Giriş Tarihi: 11.6.2024 12:16

Bakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü. Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.

İHA
Bakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

KÜBA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Dün başkent Moskova'da temaslarda bulunan Bakan Fidan, BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere Nijniy Novgorod ketine geçti Bakan Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod ketinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.

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Bakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi
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