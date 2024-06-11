Beştepe’de gardaş buluşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü. Külliye'de, Aliyev için yapılan resmi karşılama töreninin ardından iki lider Külliye önünde poz verdi.İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. İkili münasebetlerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in sadece bölgesel güvenliği değil küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini de kaydetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.