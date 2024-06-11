CHP’li belediyeden işçi kıyımı

Antalya'nın CHP'li Akseki İlçe Belediye Başkanı İlkay Akça, görev başına gelmesinin ardından işçi kıyımına başladı. Akça, 10 kişiyi işten çıkardı. İşten çıkarılanlar arasında bulunan Uğur Çatlıoğlu'nun nişanlı olduğu ve 10 gün sonra düğün yapacağı öğrenildi. Uğur Çatlıoğlu'nun kardeşi Mehmet Çatlıoğlu, "7 yıldır anlının teri ile çalışan, verilen işi elinden geldiği kadar layıkıyla yapan, her zaman belediyede taş üstünde taş koymak için uğraşan kardeşim Uğur Çatlıoğlu'nu işten çıkardınız. 10 gün sonra düğünü olacak, yuva kurmak için yola çıkan kardeşimi işten çıkardınız" diyerek tepki gösterdi. Hamileliğinin son günlerinde işten çıkarılan Burcu Dönmez ise, "10 kişinin ekmeği ile oynayanlar bugün bizim yerlerimize yeni işçi almaya hazırlanıyor. Akseki Belediyesi bunların açıklamasını nasıl yapacaksınız halkımıza?" paylaşımı yaptı.Akseki'nin önceki dönem belediye başkanı AK Partili İbrahim Özkan ise, kendi görev süresince 5 yıl boyunca kimseyi işten çıkarmadığını belirterek, "Seçim öncesi Akseki sokaklarında 'Kimseyi işten çıkarmayacağız' narası atanların bugün bu kararı almalarını şiddetle kınıyorum" dedi.